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Стали відомі подробиці нічних російських обстрілів Запоріжжя

Секретар міської ради також розповів про ліквідацію наслідків.

Стали відомі подробиці нічних російських обстрілів Запоріжжя
Фото: Telegram/Анатолій Куртєв

Внаслідок нічних обстрілів Запоріжжя у місті постраждали 11 багатоповерхових будинків.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, в поверхівках вибито шибки. Зазнали пошкоджень також 20 будинків приватного сектору. Там теж пошкоджено вікна, а також покрівлі.

Над ліквідацією наслідків працюють комунальники "Запоріжремсервісу", працівники керуючої компанії "Місто для людей", представники ОСББ, мешканці приватного сектору та волонтери.

"Ремонті матеріали ми, як і завжди, надаємо з міського резерву. Мешканці постраждалих приватних будинків вже отримали сьогодні 100 листів OSB та 110 листів профнастилу для ремонту покрівель", - розповів Куртєв.

За його словами, допомогу надає гуманітарна місія "Проліска", яка співпрацює з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні.

Нагадаємо, від обстрілів росіян постраждало як Запоріжжя, так і його околиці. На момент обстрілів об'єкти інфраструктури були без електропостачання.

Днями загарбники атакували Запоріжжя дронами-камікадзе (попередньо - Shahed-136), а населені пункти поблизу міста – ракетами С-300.

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