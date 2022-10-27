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Дніпро підписав угоду про співробітництво з німецьким Кельном

Документ підписали через відеозв'язок.

Дніпро підписав угоду про співробітництво з німецьким Кельном
Фото: Telegram/Борис Філатов

Дніпро підписав угоду про співробітництво з Кельном (Німеччина).

Про це повідомив у Telegram міський голова Дніпра Борис Філатов.

За його словами, Кельн вважають одним із найвпливовіших міст у Німеччині.

Документ підписали через відеозв'язок. Під час цієї події були присутні посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен і посол України в Німеччині Олексій Макеєв та генеральна консулка України Ірина Шум.

Міський голова Дніпра додам, що до підписання документу готувалися не один місяць.

Фото: Telegram/Борис Філатов

Нагадаємо, раніше містами-партнерами стали Миколаїв і Ганновер (Німеччина). До цього містами-побратимами Києва стали Осло, Ліон та Марсель.

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