Кулеба підбив підсумки конференції в Берліні щодо відновлення України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пібив підсумки Берлінської міжнародної конференції та V Українсько-німецький економічний форум, що пройшли 24-25 жовтня. Він подякував країнам та організаціям, які стоять пліч-о-пліч з Україною в боротьбі за свободу і незалежність.

Про це йдеться у повідомленні МЗС у фейсбук. Кулеба додав, що "Берлінська міжнародна конференція та V Українсько-німецький економічний форум важливі для підтримки економіки України та відновлення зруйнованої інфраструктури, особливо на тлі російського ракетного терору проти енергосистеми України".

Міністр назвав низку важливих досягнень: Європейська комісія опрацьовує виділення 18 млрд євро для України. Аналогічна сума обговорюється зі США. Крім того, Кабмін планує залучити ще 17 млрд доларів для швидкого відновлення та проходження зимового періоду. Німеччина також розглядає можливість збільшення фінансування військової підтримки України з 697 млн євро до 2 млрд євро. МЗС ФРН в рамках виконання Меморандуму про взаєморозуміння передало телекомунікаційне обладнання на суму 600 тис. євро, здійснило грантове фінансування Access Now, а також спільно з Естонією забезпечило підтримку кіберзахисту України.

Нагадаємо, організаторами міжнародної конференції в Берліні став канцлер Німеччини Олаф Шольц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Шольц назвав цей захід новим "планом Маршалла".