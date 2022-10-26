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Європейський алюмінієвий гігант закликає вжити санкцій проти металів з Росії

Деякі європейські виробники самостійно відмовились від закупівлі російського металу, однак інші продовжують це робити. 

Європейський алюмінієвий гігант закликає вжити санкцій проти металів з Росії
Norsk Hydro Oslo
Фото: Hydro.com

Norsk Hydro ASA, яка керує найбільшим європейським заводом з виробництва первинного алюмінію, закликає застосувати санкції проти російських металів. Це повʼязано зі скорочення виробництва підприємствами Європи, аби впоратися зі зростанням цін на енергію, пише Bloomberg.

Генеральна директорка фірми Гільде Мерете Аасхейм в інтервʼю повідомила, що європейський алюміній страждає від війни. За її словами, деякі виробники "самостійно вжили санкцій і не купують метал у Росії, в той час як інші продовжують це робити і отримувати різноманітні вигоди від війни". 

Російський алюміній не перебуває під санкціями США і Європи. 

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