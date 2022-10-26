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Тайвань пожертвував Чехії на допомогу українським біженцям $2,5 млн

Міністр закордонних справ уряду острова запевнив у продовженні підтримки України. 

Тайвань пожертвував Чехії на допомогу українським біженцям $2,5 млн
Фото: Ministry of Foreign Affairs

Тайвань пожертвував Чехії $2,5 млн на допомогу Україні та українським біженцям. Про це йдеться у повідомленні МЗС уряду острова в фейсбуці за результатам зустрічі міністра закордонних справ Джозефа Ву з директором Чеського аналітичного центру Якубом Яндою.

У зустрічі, що відбулась у Тайвані, також брали участь виконавча директорка Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк та співзасновниця Міжнародного центру української перемоги Ганна Гопко. Ву отримав український прапор, підписаний військовими 46-ої десантно-штурмової бригади.

"Крім дотримання міжнародних санкцій, Тайвань співпрацює з країнами задля допомоги Україні та українським біженцям, включно з пожертвуваннями в розмірі $2,5 млн Чеській Республіці. Міністр Ву також провів відеодзвінки з мерами різних міст України, щоб краще зрозуміти їхні потреби, пожертвуваши кошти на відновлення місцевих лікарень і шкіл", – йдеться у повідомленні.

Ву заявив, що Тайвань не очікує чогось натомість від України, а "просто хоче робити те, що справедливо, тому продовжуватиме допомагати народу України відновлюватися". 

Україна має обмежені дипломатичні відносини з Тайванем. Острів має дипломатичні відносини лише з 15 країнами. 

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