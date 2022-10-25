Світ поринув у першу справжню глобальну кризу енергетики, – директор Міжнародного енергетичного агентства

Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол заявив, що світ поринув у першу дійсно глобальну енергетичну кризу, тому що ринки скрапленого природного газу (СПГ) скорочуються, а великі виробники нафти зменшують постачання. Він сказав, що наступного року лише 20 млрд кубометрів нових потужностей СПГ надійдуть на ринок, пише Reuters.

Це спричинено зростанням імпорту СПГ до Європи на тлі війни в Україні та потенційним відновленням китайського "апетиту" до газу.

Рішення Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзників, відомих як ОПЕК+, скоротити видобуток на два мільйони барелів на день голова IEA назвав "ризикованим". Він сказав, що цього року попит зросте майже на два мільйони барелів на добу.

"Особливо ризиковано, оскільки кілька економік у всьому світі знаходяться на межі рецесії, якщо ми говоримо про глобальну рецесію... Я вважаю це рішення справді невдалим, – сказав він.

Нагадаємо, нова премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна не буде піддаватися на російський енергетичний шантаж. Уряд готує програми підтримки для громадян і бізнесу, що постраждали на тлі кризи.