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Іран допоможе газовій промисловості Росії боротися із санкціями і надасть 40 турбін

Подробиці про те, коли був підписаний контракт і коли доставлять турбіни в РФ обидві сторони не оприлюднюють.

Іран допоможе газовій промисловості Росії боротися із санкціями і надасть 40 турбін
Фото: EPA/UPG

Іран уклав контракт із Росією на постачання 40 турбін для допомоги газовій промисловості, яка потерпає він санкцій, повідомляє Times Of Israel.

За словами гендиректора іранської газової інженерної та девелоперської компанії Реза Нушаді, промислові успіхи Ірану не обмежуються ракетами й безпілотниками.

"Наразі 85 відсотків об'єктів та обладнання, необхідних для газової галузі, побудовано всередині країни, і на основі цих можливостей нещодавно було підписано контракт на експорт 40 турбін іранського виробництва до Росії", сказав Нушаді.

Подробиці про те, коли був підписаний контракт і коли доставлять турбіни в РФ обидві сторони не оприлюднюють.

Кремль наполягав на тому, що через санкції неможливо належно обслуговувати російську газову інфраструктуру. Зокрема, так було заблоковано повернення з ремонту в Канаді турбіни Siemens.

Нагадаємо, раніше стадо відомо, що Канада все ще планує повернути п'ять турбін для російського газопроводу "Північний потік-1", хоча Росія відмовилася прийняти одну турбіну, яку вже повернули до Німеччини.

Тим часом Україна працює з країнами, які сприяють транспортуванню безпілотників з Ірану до Російської Федерації і також визначає джерела постачання деталей для дронів, щоб розірвати логістичні ланцюжки.

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