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Джонсон не братиме участь у виборах лідера консервативної партії Британії, - Sky News

Джонсон заявив, що мав підтримку достатньої кількості депутатів-консерваторів, але вирішив, що не висуватиме свою кандидатуру за нинішніх обставин.

Джонсон не братиме участь у виборах лідера консервативної партії Британії, - Sky News
Фото: ОПУ

Колишній прем'єр Сполученого королівства Борис Джонсон оголосив про відмову від участі в нових виборах лідера Консервативної партії.

Про це повідомляють Sky News.

У поширеній британськими ЗМІ заяві, Джонсон вказав, що мав підтримку достатньої кількості депутатів-консерваторів, але вирішив, що висувати свою кандидатуру за нинішніх обставин "буде просто неправильно", адже "не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об'єднаної партії в парламенті".

Джонсон підтвердив, що вів перемовини з іншими кандидатами про об'єднання кампаній "в ім'я національного інтересу", проте "на жаль" не зміг цього досягти.

"Тому я боюся, що найкраще, що я можу зробити, - це не допустити висунення моєї кандидатури і підтримати того, хто переможе", - резюмував він.

Раніше ВВС повідомило, що ексміністр фінансів Британії Сунак лідирує за кількістю консерваторів, які підтримали його у парламенті. Задля допущення до виборів кандидату необхідно залучитися підтримкою щонайменше 100 депутатів. Повідомляється, що на його підтримку висловилися 147 парламентаріїв, за колишнього прем’єр-міністра Джонсона виступає 57 депутатів, а лідерку Палати громад Пенні Мордант підтримує 24 консерватори.

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