Хакери взялися публікувати документи іранської ядерної програми, бо влада проігнорувала їхні вимоги

У вільному доступі з'явилися контракти іранської компанії з виробництва та розвитку атомної енергії з вітчизняними та закордонними партнерами, графіки управління та експлуатації Бушерської АЕС тощо.

Хакери Black Reward почали оприлюднювати документи ядерної програми Ірану, оскільки влада країни не виконала їхні вимоги та не почала звільняти усіх політичних ув'язнених та затриманих протестувальників.

Як повідомляє Iran International, Black Reward заявила, що 21 жовтня зламала електронну пошту іранської компанії з виробництва та розвитку ядерної енергії. Вдалося отримати 50 гігабайтів даних, що стосуються ядерної програми.

Хакери дали владі Ірану 24 години, аби та розпорядилася звільнити політв'язнів і затриманих протестувальників.

Як повідомили в Black Reward, опубліковані документи містять контракти іранської компанії з виробництва та розвитку атомної енергії з вітчизняними та зарубіжними партнерами, графіки управління та експлуатації Бушерської АЕС, ідентифікаційні дані та платіжні квитанції інженерів та співробітників компанії, а також паспорти та візи іранських та російських фахівців станції.

Хакери наголосили, що не будуть загравати з владою, а виконують те, що обіцяють.

До цього злому Black Reward заявила, що зламала електронні пошти менеджерів та співробітників Press TV - міжнародного англомовного урядового каналу новин.

Нагадаємо, Ізраїль знищив ракетами у Сирії місце збору безпілотників, які Іран постачав ополченцям.