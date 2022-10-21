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Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів

На думку Росії, передача вертольотів без її згоди неприпустима.

Росія виступила проти передачі Португалією Україні вертольотів
спикер МИД РФ Мария Захарова.
Фото: EPA/UPG

Росія розкритикувала рішення португальської влади передати Україні 6 протипожежних російських вертольотів КА-32А11ВС.

Про це повідомила пресслужба МЗС РФ.

Як повідомили в МЗС РФ, передача вертольотів Україні стане порушенням даного при їх купівлі зобов'язання не передавати вертольоти будь-кому без згоди Росії, котре має безстроковий характер. 

Росія наголошує, що не давала своєї згоди на такі дії, і підкреслила - на її думку, Португалія передає гелікоптери Україні не з метою боротьби з пожежами.

“Закликаємо колег одуматися і утриматися від кроків, які повністю дискредитують Португалію як договороспроможного партнера та перекреслюють сторінки нашої взаємовигідної та раніше взаємоповажної співпраці”, - підсумували в МЗС Росії.

Як раніше повідомлялось, Португалія вирішила передати Україні шість вертольотів для боротьби з пожежами, один з яких ще треба буде відремонтувати. Крім того, через накладені на Росію санкції, Португалія не може використовувати ці вертольоти.

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