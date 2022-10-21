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Лідери ЄС погодили вжити заходів для обмеження цін на енергоресурси

Наступного року пропонується закуповувати газ всім Союзом, а не окремо країнами. 

Лідери ЄС погодили вжити заходів для обмеження цін на енергоресурси
Фото: aa.com.tr

Лідери Європейського Союзу домовились вжити заходів, які дозволять знизити ціни на енергоносії, що різко зросли на тлі вторгнення Росії в Україну. Відповідної згоди було досягнуто на зустрічі у Брюсселі, пише New York Times.

Інтенсивні переговори були зосереджені навколо комплексу заходів, які необхідно ухвалити через спільний характер ринків електроенергії та природного газу в ЄС. За даними журналістів, предметом суперечок стало обмеження цін на природний газ, які різко зросли під час війни в Україні. Росія перекрила постачсння, щоб протистояти європейським державам за підтримку України та підвищити цінт до історичного максимуму.

Глави країн Євросоюзу домовились наступного року закуповувати газ спільно, а не окремо по країнах, агрегуючи свій попит. Очікується, що це дасть кращі умови на ринку природного газу і допоможе уникнути цінових перегонів, коли одна держава згодна платити більше від інших. 

Деталі широких заходів ще потрібно опрацювати. Міністри енергетики ЄС розглянуть це на зустрічі в Брюсселі наступного тижня.

У результаті спричиненої Росії енергокризи витрати на електроенергію для європейських домогосподарств і промисловості підскочили до неконтрольованого рівня, що загрожує економічній стабільності та розпалює політичне та соціальне невдоволення.

Країни ЄС запровадили субсидіювання, аби помʼякшити удар високих цін, однак також вирішили, що необхдіно втрутитися в ринок природного газу і електроенергії, аби ціни впали ще більше. 

Нагадаємо, в вересні, коли за загадкових обставин на російських газопроводах до Європи "Північний потік" і "Північний потік-2" сталися вибухи, ціна на газ в країнах ЄС перевищила 3000 за тисячу кубів. Для порівняння, у вересні 2021 року, за даними Deutsche Welle, вартість тисячі кубометрів газу в Європі складала 826,56. 

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