Білий дім підтвердив продаж Росії дронів та присутність іранців у Криму і готує відповідь, – Кірбі

У Білому Домі підтвердили продаж Іраном бойових безпілотників Росії, а також – перебування іранських військових в окупованому Криму.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

Він зазначив, що Штати розглядають додаткові санкції проти Ірану, посилення допомоги Україні із протиповітряною обороною та не бачать ознак безпосередньої участі білоруських військових у воєнних діях в Україні.

"Сьогодні ми можемо підтвердити, що російські військові, які базуються в Криму, керували іранськими БпЛА, використовуючи їх для нанесення ударів по Україні, включно з ударами по Києву в останні дні. Ми вважаємо, що іранські військові перебували в Криму та допомагали Росії в цих операціях", – сказав Кірбі.

Він нагадав, що США попереджали про те, що Іран може передати Росії дрони, ще в липні. Тому наразі Росія отримала вже десятки БпЛА і, ймовірно, продовжить отримувати додаткові поставки в майбутньому.

Кірбі зазначив, що США не відомо, скільки саме іранського військового персоналу знаходиться в Криму. Відповідаючи на питання, для чого росіянам потрібні інструктори, він пояснив, що таких систем на озброєнні армії Росії немає, і що результатом попередніх спроб запускати дрони були збої у запуску та керуванні БПЛА.

У Білому домі також стурбовані можливими поставками Іраном іншої зброї Росії, такої як ракети класу "земля-земля", – додав Кірбі.

"І Іран, і Росія продовжують брехати про це, заперечуючи, що Іран постачає зброю Росії для використання в Україні. Іран і Росія можуть брехати світові, але вони точно не можуть приховати факти", – наголосив американський високопосадовець.

Він пообіцяв, що США будуть використовувати всі засоби, щоб викрити, стримати та протистояти постачанню Іраном цих боєприпасів.

"Ми збираємося продовжувати неухильно дотримуватись усіх санкцій США щодо російської та іранської торгівлі зброєю. Ми ускладнимо Ірану продаж цієї зброї Росії. Ми допоможемо українцям мати те, що їм потрібно, щоб захиститися від цих загроз", – наголосив Кірбі.

Він також розповів, що Пентагон наразі розглядає потенційні рішення щодо посилення протиповітряної оборони України. Деталі розголошувати він не став.

"У розпал терористичних атак, від яких він постраждав за останні кілька днів, український народ показав свою стійкість і те, що вони не дозволять змінити свою рішучість щодо відсічі російській агресії. Збройні сили України довели, що не змінюють своїх розрахунків щодо території, яку вони намагаються відбити. І інша річ, яка не зміниться, – це наша рішучість продовжувати надавати Україні безпекову та фінансову допомогу, які їй знадобляться, щоб захистити себе", – наголосив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США.

Нагадаємо, напередодні видання The Washington Post повідомило, що в США оглянули уламки безпілотників-камікадзе, які Росія використовувала в Україні.

Раніше директор московського Центру аналізу стратегій та технологій, член громадської ради при Міноборони Росії Руслан Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони-камікадзе.

Верховна Рада України засудила Іран за постачання дронів Росії. Парламент просить світову спільноту невідкладно вжити всіх заходів з метою припинення постачань Іраном озброєнь до Росії.

Іран офіційно заперечує постачання Росії безпілотників для нападу на Україну. Речник МЗС Ірану Насер Канаані на брифінгу заявив, що Іран "не надавав зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни".

Наразі українські фахівці оглянули компоненти збитих іранських дронів-камікадзе і з’ясували, що вони виготовлені в інших країнах. Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що самостійно зробити такі безпілотники Іран не міг.