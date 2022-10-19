​За 36 діб ЗСУ збили 223 безпілотники "Shahed-136"

Збройні сили України збили 223 безпілотники іранського виробництва "Shahed-136".

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва «Shahed-136» (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до знищення "Shahed-136", які росіяни маркують як "Герань-2", залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

"ППО працює! Б’ємо ворога разом!" – додали в Командуванні.

Нагадаємо, російські війська використовують дешеві іранські безпілотники, щоб заощаджувати ракети і надалі погрожувати не лише Україні, а й іншим країнам Європи.

У вересні Україна позбавила посла Ірану акредитації через постачання безпілотників Росії. МЗС також закликало Іран припинити постачання зброї РФ і не виправдовуватися заявами про "зовнішній вплив".

Офіційно Іран заперечує постачання Росії безпілотників для нападу на Україну. Речник МЗС Ірану Насер Канаані говорив, що Іран "не надавав зброю жодній стороні країн, які перебувають у стані війни". Однак, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), члени Корпусу вартових Ісламської революції Ірану наразі перебувають в окупованому Росією Криму, де вчать окупантів працювати з безпілотниками-камікадзе "Shahed-136".

Українські фахівці, які оглянули компоненти збитих іранських дронів-камікадзе, з’ясували, що вони виготовлені в інших країнах. Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що самостійно зробити такі безпілотники Іран не міг.