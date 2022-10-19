У Херсонській області йдуть активні бої, по Чернігівській росіяни били мінометами і безпілотниками, – ОВА

За добу обстрілів і атак також зазнали Сумська, Харківська, Миколаївська, Запорізька, Луганська, Донецька області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Житомирщині та Київщині.

У Чернігівській області за минулу добу було три обстріли із мінометів та скидання боєприпасів із БпЛА на територію Новгород-Сіверського та Корюківського районів. Зокрема, уночі один обстріл – біля села Хрінівка (Сновська громада Корюківського району), із мінометів. Інформація про втрати чи руйнування наразі уточнюється, повідомили в зведенні від ОВА станом на ранок.

У Запорізькій області вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району. Окупант застосував ракети С300. На об’єкті виникла пожежа, що була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає. Деталі щодо наслідків уточнюються.

У Сумській області вночі був артобстріл Середино-Будської громади, 12 прильотів. Попередньо, – без наслідків. Детальна інформація уточнюється. Вчора за день росіяни обстрілювали населені пункти області. Били прицільно по мирних людях і цивільних об'єктах з мінометів та артилерії. Двоє загиблих і поранений в результаті обстрілів по селу в Юнаківськїй громаді. Також за минулу добу був артилерійський обстріл Хотінської громади, мінометний – Новослобідської громади. Загалом 64 приходи.

У Дніпропетровській області вночі ворог завдав удару по Криворізькому та Нікопольському районах. У Криворізькому районі ракети влучили у об’єкт енергетичної інфраструктури. Без електрики лишилися населені пункти у Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївський громадах і один з районів Кривого Рогу. Знеструмлені кілька насосних станцій місцевих водоканалів. Є перебої з водою. Енергетики уже все лагодять. У Кривому Розі внаслідок ворожої атаки пошкоджено двоповерховий будинок. Попередньо, люди не постраждали.

У Нікопольському районі ворог обстріляв з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади.

Люди неушкоджені. Понівечені житлові будинки.

Минулої доби окупанти обстрілювали прилеглі до лінії зіткнення та кордону з рф території Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів. З мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювалися райони населених пунктів: Вовчанські Хутори, Волохівка, Гатище, Красне, Огірцеве, Стариця, Стрілеча та Хатнє. Протягом доби з пораненнями госпіталізовано двох людей. На звільненій території області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 709 вибухонебезпечних предметів.

У Луганській за минулу добу підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також восьми позицій зенітних ракетних комплексів противника. Воїни ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, пʼять районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та один – артилерії, два склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника. 18 жовтня ЗСУ відбили декілька атак ворога. Зокрема, і у напрямку Білогорівки. Росіяни продовжують обстрілювати визволені населені пункти, перетворюючи їх на попіл. Так, учора вони вчергове відкрили вогонь по Стельмахівці на Куп’янському напрямку, Греківці, Надії, Білогорівці та Новоєгорівці на Лиманському напрямку.

На Бахмутському напрямку противник завдавав вогневого впливу з танків та артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.Усього російські війська 13 paзів обстріляли позиції захисників Луганщини з артилерії та мінометів.

У Донецькій області вночі був обстріл с.Парасковіївка поблизу Соледара. Пошкоджено один п’ятиповерховий будинок та три приватні будинки у центрі селища. Постраждалих цивільних немає. Вночі і зранку – обстріли вздовж лінії фронту: Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Бахмут. За добу по області четверо загиблих, 12 поранених цивільних.

Уночі ворог двічі атакував Миколаївщину безпілотниками-камікадзе типу "Shahed-136". 13 з них було збито на території області. Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Вночі було обстріляно околиці трьох населених пунктів. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Також вчора ввечері були обстріли за межами сіл Широківської громади. Влучання зафіксовані по сільськогосподарським угіддям. Постраждалих та руйнувань немає.

У Херсонській області тривають активні бойові дії. Територіальні громади вздовж лінії бойового зіткнення та в тилових районах системно потерпають від ворожих обстрілів, ракетних ударів, атак дронами.

За інформацією ОК "Південь", противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує завдавати вогневого ураження нашим військам із застосуванням авіації, важкої артилерії, РСЗВ та мінометів.Ворожа ДРГ намагалася обійти наші позиції поблизу Нової Кам’янки. У бою зазнала втрат і відійшла.ЗСУ знищили два склади боєприпасів в Бериславському районі. Там же підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25.

Нагадаємо, з 13 збитих у Миколаївській області ворожих безпілотників 11 ліквідувала протиповітряна оборона, два – бійці Нацгвардії і Держприкордонслужби.