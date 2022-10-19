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За вчора росіяни вбили щонайменше чотирьох мирних людей у Донецькій області

У Лимані виявили ще вісім убитих росіянами під час окупації українців. 

За вчора росіяни вбили щонайменше чотирьох мирних людей у Донецькій області
Обстріли Донецької області, ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко у Telegram

За минулу добу російська армія вбила в Донецькій області щонайменше чотирьох мирних мешканців. 

Вони загинули в Кураховому, Бахмуті, Курдюмівці та Сіверську. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко в Телеграм. 

"Крім того, у Лимані виявили ще вісім цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 12 людей за вчора отримали поранення", – написав він. 

Фото: Павло Кириленко в ТГ

Загалом від початку повномасштабної війни в Донецькій області загинули 1046 мирних мешканців, поранені були більше 2,4 тисяч. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, учора в Лимані виявили захоронення пʼятьох дітей. Вони були вбиті під час окупації населеного пункту російською армією. 

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