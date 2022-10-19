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На півдні знищено три склади ворога з боєприпасами

ЗСУ ліквідували 84 рашистів.

На півдні знищено три склади ворога з боєприпасами
Фото: скріншот відео

За добу українська авіація відпрацювала 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил та засобів противника.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

ЗСУ ліквідували 84 рашистів, а також знищили два самохідні крупнокаліберні гаубиці типу “Акація” та “Мста-С”, танк і трии одиниці авто-бронетехніки.

Також удару завдано по трьох складах з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах.

Нагадаємо, 17 жовтня українські військові знищили близько 530 окупантів, 11 танків, дві крилатих ракети, систему ППО і багато іншої військової техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 65 850 військових.

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