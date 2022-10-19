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Росія виступає проти демілітаризації ЗАЕС

Окупанти бояться наступу ЗСУ.

Росія виступає проти демілітаризації ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Росія виступає проти вимог вивести свої війська і техніку із території Запорізької атомної електростанції. Цього вимагає Україна, щоб створити зону ядерної безпеки. 

Про це заявив заступник глави делегації Росії Костянтин Воронцов у виступі на Першому комітеті Генсамблеї ООН.

"Абсолютно виключаємо так звану демілітаризацію ЗАЕС і периметра навколо неї, що призведе до зниження ступеня її захищеності та підвищення загрози здійснення терористичних актів, а також появи умов для контрнаступу Збройних Сил України", – сказав він.

Представник РФ наголосив, що в обстрілах території атомної електростанції винна Україна. 

Також він заявив, що РФ зі свого боку "зробила все від неї залежне для ефективного і безпечного проведення місії" Міжнародного агентства з атомної енергії.

Нагадаємо, 17 жовтня росіяни затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

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