Росія виступає проти демілітаризації ЗАЕС

Росія виступає проти вимог вивести свої війська і техніку із території Запорізької атомної електростанції. Цього вимагає Україна, щоб створити зону ядерної безпеки.

Про це заявив заступник глави делегації Росії Костянтин Воронцов у виступі на Першому комітеті Генсамблеї ООН.

"Абсолютно виключаємо так звану демілітаризацію ЗАЕС і периметра навколо неї, що призведе до зниження ступеня її захищеності та підвищення загрози здійснення терористичних актів, а також появи умов для контрнаступу Збройних Сил України", – сказав він.

Представник РФ наголосив, що в обстрілах території атомної електростанції винна Україна.

Також він заявив, що РФ зі свого боку "зробила все від неї залежне для ефективного і безпечного проведення місії" Міжнародного агентства з атомної енергії.

Нагадаємо, 17 жовтня росіяни затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.