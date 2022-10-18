Головне за день. Вівторок, 18 жовтня

Ранкові ворожі удари по енергетичній інфраструктурі, відбиті атаки противника на Харківщині та Донеччині, звіт ООН про воєнні злочини Росії. Яким запам’ятається 237-й день повномасштабної війни.

Унаслідок ранкового російського удару по енергетичному обʼєкту в Києві, за попередніми даними, загинули троє людей, одна людина була поранена. Всі загиблі – співробітники обʼєкту інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні вранці Росія вдарила по енергообʼєктах Дніпра, Житомира і Києва. У столиці під удар потрапили два обʼєкти в Деснянському районі.

Російські окупанти нині вкотре завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено шість таких об'єктів, повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, під обстріли потрапила енергоінфраструктура на Житомирщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та в Києві.

Шмигаль зазначив, що, враховуючи ситуацію з обстрілами, українцям необхідно обмежити споживання електроенергії.

Детальніше – в нашій новині.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Росія завдала цієї доби 9 ракетних і 10 авіаударів по території України.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах населених пунктів Огірцеве Харківської області, Білогорівка Луганської області, Новокалинове та Мар’їнка Донецької області.

Українська авіація протягом доби завдала 20 ударів по росіянах. Було підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 18-го жовтня – в нашій новині.

Російська армія прицільно обстріляла центр села в Юнаківській громаді Сумської області. Снаряди спрямували на мирних людей. Двоє людей загинули на місці, ще один чоловік був поранений.

"Близько 10 прильотів зі ствольної артилерії, біля магазинів, якраз в час, коли там людно", – заявив голова ОВА Дмитро Живицький.

В селі пошкоджені будинки та амбулаторія.

Рятувальники дістали тіло ще однієї, пʼятої жертви учорашнього російського удару по будинку в центрі Києва. Загибла – літня жінка.

"Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття", – повідомив мер міста Віталій Кличко.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку. Серед загиблих – вагітна жінка. Ще 19 людей були поранені. Будинок віком понад 100 років не підлягає відновленню.

Комісія ООН оприлюднила звіт про розслідування подій у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та в березні. В Організації заявили про виявлені воєнні злочини, порушення прав людини і міжнародного та гуманітарного права.

З огляду на серйозність виявлених порушень існує незаперечна необхідність притягнення до відповідальності, наголосили в Комісії. А її голова Ерік Месе підкреслив, що "вплив цих порушень на громадянське населення України є величезним", вбивства обчислюються тисячами, а руйнування інфраструктури жахливе.

Детальніше – в новині.

Парламент Естонії (Рійгіког) оголосив Росію державою-спонсором тероризму.

Депутати 88 голосами (з загальної кількості в 101) ухвалили документ із засудженням анексії території України та оголошенням російського режиму терористичним.

Під час представлення документу один з естонських депутатів тримав фото Оксани Леонтьєвої – дитячої лікарки-гематолога, яка була вбита російським ударом минулого тижня. Жінка їхала на роботу в той час, як ворожа ракета впала на дорогу.

Естонський парламент почав готувати законодавче рішення про визнання Росії спонсором тероризму 10 жовтня, після ударів по центру Києва, внаслідок яких загинули і були поранені мирні люди.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!