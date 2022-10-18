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За день росіяни чотири рази обстрілювали населені пункти Сумської області, є загиблі, - Живицький

Росія обстрілювала Сумщину з мінометів та артилерії.

За день росіяни чотири рази обстрілювали населені пункти Сумської області, є загиблі, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

За сьогодні, 18 жовтня, росіяни чотири рази обстрілювали населені пункти Сумщини. Від обстрілів загинули дві людини. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Били прицільно по мирним людям і цивільним об'єктам з мінометів та артилерії. Загалом 64 приходи”, - зазначив Живицький.

В результаті удару по центру села у Юнаківській громаді дві людини загинули, ще одна поранена. Крім того, пошкоджено амбулаторію, котельню, лінію електропередач.

Внаслідок артилерійського обстрілу Хотінської громади було пошкоджено будівлю рятувальників, дитячий спортзал, цивільний автомобіль і щонайменше 5 будинків.

Новослобідську громаду обстріляли з мінометів. Пошкоджено будинок культури, школу, дитячий майданчик, лінію електропередач.

Нагадаємо, вчорашніми обстрілами армія ворога зруйнувала в Сумській області шість будинків. 

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