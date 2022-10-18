За день росіяни чотири рази обстрілювали населені пункти Сумської області, є загиблі, - Живицький

За сьогодні, 18 жовтня, росіяни чотири рази обстрілювали населені пункти Сумщини. Від обстрілів загинули дві людини.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
“Били прицільно по мирним людям і цивільним об'єктам з мінометів та артилерії. Загалом 64 приходи”, - зазначив Живицький.
В результаті удару по центру села у Юнаківській громаді дві людини загинули, ще одна поранена. Крім того, пошкоджено амбулаторію, котельню, лінію електропередач.
Внаслідок артилерійського обстрілу Хотінської громади було пошкоджено будівлю рятувальників, дитячий спортзал, цивільний автомобіль і щонайменше 5 будинків.
Новослобідську громаду обстріляли з мінометів. Пошкоджено будинок культури, школу, дитячий майданчик, лінію електропередач.
Нагадаємо, вчорашніми обстрілами армія ворога зруйнувала в Сумській області шість будинків.