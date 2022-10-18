Поліцейських, котрі збили безпілотник в Києві, нагородили

Поліцейські збили в небі над Києвом іранський дрон-камікадзе.

Очільник МВС Денис Монастирський нагородив поліцейських, які під час обстрілів столиці збили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Старшого оперуповноваженого поліції Києва та трьох поліцейських Департаменту патрульної поліції України нагородили нагрудним знаком “За відвагу в службі”. Поліцейські з вогнепальної зброї знищили один із 42 дронів, які атакували 17 жовтня Україну.

“Наша поліція стала нашим ППО - це дуже приємно. Ваш вчинок – це 2 відсотки роботи від потужності ППО взагалі”, - зазначив Денис Монастирський.

Нагадаємо, вчора, 17 жовтня, росіяни вдарили безпілотниками іранського виробництва по Києву. Було зафіксовано пʼять влучань, одне з них – у житловий будинок. Загинули пʼятеро мирних людей, зокрема вагітна жінка, ще 19 були поранені.