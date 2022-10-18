Зросла кількість жертв унаслідок вчорашнього удару по будинку в Києві

Рятувальники дістали тіло ще однієї, пʼятої жертви учорашнього російського удару по будинку в центрі Києва. Загибла – літня жінка.

Про це повідомив у Телеграм мер міста Віталій Кличко.

"Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття", – зазначив він.

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку. Серед загиблих – вагітна жінка. Ще 19 людей були поранені. Будинок віком понад 100 років не підлягає відновленню.