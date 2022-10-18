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Зросла кількість жертв унаслідок вчорашнього удару по будинку в Києві

Це – літня жінка. 

Зросла кількість жертв унаслідок вчорашнього удару по будинку в Києві
Фото: ОПУ

Рятувальники дістали тіло ще однієї, пʼятої жертви учорашнього російського удару по будинку в центрі Києва. Загибла – літня жінка.

Про це повідомив у Телеграм мер міста Віталій Кличко. 

"Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають. Працюють рятувальники, інші служби. Розбирають завали та вивозять будівельне сміття", – зазначив він. 

Нагадаємо, вчора росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку. Серед загиблих – вагітна жінка. Ще 19 людей були поранені. Будинок віком понад 100 років не підлягає відновленню. 

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