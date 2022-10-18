Виявили чергову жертву розстрілу росіянами автомобільної колони на Харківщині, - Офіс генпрокурора

Поранений юнак пройшов близько 1,5 км та помер у посадці.

Прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ 17 жовтня виявили ще одну, двадцять шосту жертву розстрілу російськими військовими колони автівок, що стався 25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району. Загиблим є 19-річний чоловік.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони жертва пройшла близько 1,5 км та померла у посадці", –йдеться у повідомленні.

Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Крім того, встановлено, що під час розстрілу вдалось врятуватись двом дітям – хлопчику віком 1,1 років та дівчинці – 5,5 років, чиї батьки загинули. Дітей врятували небайдужі перехожі. Завдяки прокурорам Харківщини, які звернулись до Товариства Червоного Хреста України, діти перебувають у безпеці та вже передані рідним.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 КК України.

Нагадаємо, на початку жовтня було повідомлено, що 25 вересня внаслідок ворожого обстрілу автоколони поблизу Курилівки на Харківщині загинули 24 людини, серед яких 13 дітей і вагітна жінка.