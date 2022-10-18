Головне за ніч. Вівторок, 18 жовтня

Ранкові ворожі удари по критичній інфраструктурі, відбиті атаки противника на Харківщині та Донеччині, обстріли Миколаєва і Дніпропетровщини.

Уранці 18 жовтня в Києві знову пролунали вибухи: росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури в Деснянському районі.

В Офісі президента уточнювали, що йдеться про енергетичний обʼєкт. ДСНС закликала зберігати інформаційну тишу.

У сусідніх Броварах спрацювала протиповітряна оборона, повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Нагадаємо, попередньої ворожої атаки столиця зазнала учора. Росіяни вдарили безпілотниками іранського виробництва. Було зафіксовано пʼять влучань, одне з них – у житловий будинок. Загинули четверо мирних людей, зокрема вагітна жінка, ще 19 були поранені.

Ще одна масштабна атака на місто відбулася минулого 10 жовтня. Тоді ворог ракетами бив по чотирьох районах столиці.

Росіяни також вдарили двома ракетами по об’єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Зайнялася пожежа, є серйозні руйнування.

“Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій “Дніпроводоканалу”. На лівому березі міста Дніпра перебої з водою”, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Харкові за пʼять хвилин було дві серії вибухів. "За попередньою інформацією, під ударами район одного з промислових підприємств міста", – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Російська армія вранці 18 жовтня обстріляла енергообʼєкт у Житомирі. "Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС", – повідомили в Офісі президента.

Місто знеструмлено, немає і водопостачання, додав мер Сергій Сухомлин. Лікарні підключені до резервів.

Пожежа на об’єкті інфраструктури внаслідок удару БПЛА Shahed виникла в Запоріжжі.

Також ракета влучила в складські поміщення в одному з районів Запоріжжя, повідомив голова ОВА Олександр Старух. В обох випадках постраждалих немає.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області, Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області.

Авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала 22 удари. Підтверджено ураження 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 3 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 крилаті ракети.

Противник завдав 10 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони понад 35 населених пунктів.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 18 жовтня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що минулої доби українські військові знищили близько 530 військових, 11 танків, дві крилатих ракети, систему ППО і багато іншої військової техніки ворога. З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 65 850 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі Росія обстріляла Миколаїв ракетами С-300. Влучання відбулося у двоповерховий будинок – під його завалами знайшли тіло загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Уночі 18 жовтня російська армія обстріляла Кривий Ріг. Вибухи зафіксували у північній частині міста.

По Нікопольському району росіяни били “градами” і важкою артилерією.

За останніми даними, внаслідок падіння літака у російському Єйську загинули 13 людей, у тому числі троє дітей, 19 отримали поранення.

Нагадаємо, учора у місті Єйськ Краснодарського краю РФ на багатоповерховий житловий будинок упав військовий літак Су-34, наповнений боєкомплектом. На місці події зафіксували серію вибухів, спалахнула пожежа. Полум'я охопило чотири поверхи.

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