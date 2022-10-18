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Окупанти обстріляли “градами” і важкою артилерією дві громади Дніпропетровщини

Пошкоджені агропідприємство і лінії електропередач, загиблих і поранених немає.

Окупанти обстріляли “градами” і важкою артилерією дві громади Дніпропетровщини
Ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Цієї ночі росіяни обстрілювали “градами” і важкою артилерією Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Російські окупаційні війська усю ніч тримали у напрузі Нікопольський район. Били “градами” та важкою артилерією по Мирівській і Покровській громадах”, – зазначив очільник ОВА.

Попередньо, люди не постраждали. Пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вищетарасівка майже 1 000 родин лишилася без світла. Немає там і зв’язку – понівечена вишка. Аварійні бригади стануть до роботи щойно мине загроза обстрілів.

 

Опівночі військові з повітряного командування “Схід” знищили один ворожий дрон-камікадзе “Shahed -136”.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вчора вдень обстріляли Кам'янський район Дніпропетровщини. Пошкодження отримав об’єкт енергетичної інфраструктури.

 

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