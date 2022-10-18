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Вороже корабельне угруповання збільшено до девʼяти одиниць

Серед них два надводні ракетоносії ракет типу “Калібр”.

Вороже корабельне угруповання збільшено до девʼяти одиниць
Фото: EPA/UPG

Попри продовження шторму вороже корабельне угруповання збільшено до девʼяти одиниць.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них два великі десантні корбалі та два надводні ракетоносії ракет типу “Калібр”.

“Загрози і наслідки бойових дій досить реальні. Ракетні удари, атаки дронами-камікадзе, обстріли населених пунктів та територій у зоні досяжності ворожої зброї цілком імовірні”, – зазначили в ОК. 

Військові закликали людей не наражати себе на небезпеку і дотримуватися алгоритму дій.

Вони радять не ризикувати із підозрілими предметами і необстеженими місцевостями, зокрема на деокупованих територіях слід бути обачними і довіряти небезпечну справу фахівцям.

Нагадаємо, минулого тижня вороже корабельне угруповання у Чорному морі при помірному штормі складало до 15 одиниць, ракетне спорядження становило до 20 ракет.

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