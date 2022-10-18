У Балаклії відновила роботу міграційна служба

Місто стало першим з деокупованих населених пунктів області, де знову надають адміністративні послуги ДМС.

У місті Балаклія на Харківщині у повному обсязі відновив роботу підрозділ Державної міграційної служби.

Про це повідомили у Головному управлінні ДМС у Харківській області.

Місто стало першим з деокупованих населених пунктів області, де громадянам України знову надають адміністративні послуги служби.

Підрозділ ДМС став однією з державних установ міста, які першими відкрили свої двері для громадян.

Наразі у підрозділі підключено усі канали зв’язку. Мешканці міста можуть відновити тут втрачені або знищені документи: оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки, обміняти паспорт-книжечку на ID-картку, вклеїти фотографію до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку, а також оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Графік прийому громадян: пн-пт с 9:00 до 15:00. Телефон для довідок: (05749) 52051.

До відновлення роботи у підрозділі ДМС України у Балаклії адміністративні послуги ДМС можна було отримати у спеціально обладнаному мобільному автобусі, який працював завдяки системі Starlink.

Нагадаємо, на Хмельниччині повідомили про підозру чиновнику міграційної служби, який незаконно надавав українські паспорти росіянам.