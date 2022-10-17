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Двом псевдоправоохоронцям із Харківщини повідомлено про підозру у колабораціонізмі, - Офіс генпрокурора

Вони стали співробітниками так званої «міліції».

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області двом фігурантам заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, мешканець с. Липці Харківського району під час окупації населеного пункту працював на благо ворогів. Чоловік добровільно обійняв псевдопосаду "тимчасово виконуючого обов’язки дільничного інспектора" у так званому "териториальном органе милиции с. Казачья Лопань"», - йдеться у повідомленні.

Інший фігурант - житель с. Стрілеча, який також добровільно погодився працювати у псевдоправоохоронному органі, став «т.в.о дільничного інспектора» у «міліції».

Нагадаємо, посадовцю псевдоадміністрації на Харківщині повідомлено про підозру. Серед його обов'язків було розміщення білбордів для підняття «бойового духу» окупантів.

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