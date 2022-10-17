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Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе

“Імовірність влучання у дрон непідготовленою людиною є вкрай низькою”.

Голова МВС закликав українців не стріляти по дронах-камікадзе
Фото: пресцентр МВС

Голова МВС Денис Монастирський закликав українців самостійно не збивати російські дрони зі стрілецької зброї.

Про це він заявив в ефірі телемарафону UArazom.

"Я хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю, з тим, що з пістолета і карабіна не варто стріляти поміж багатоповерхових будинків, тому що це може призвести до травмування і до більшої біди", – зазначив міністр внутрішніх справ.

 

Монастирський пояснив, що імовірність влучання у дрон непідготовленою людиною є вкрай низькою.

До слова, радник голови Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко закликав українців, які мають нарізну зброю, самостійно збивати дрони-камікадзе.

 

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували іранськими дронами Шевченківський район Києва. Внаслідок атаки загинуло троє людей, серед них – вагітна жінка. 

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