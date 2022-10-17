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Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба

Руйнувань немає.

Київщину атакували дві хвилі дронів, - Кулеба
Фото: Олексій Кулеба

Київську область атакували дві хвилі дронів-камікадзе, наразі руйнувань немає.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"З шостої ранку в Київській області була повітряна тривога, але працювала ППО - у нас в області прильотів і руйнувань немає. Ситуація спокійна, стабільна", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що зранку це була атака дронів-камікадзе, причому їх було дві хвилі. Жодних інших засобів по Київській області не застосовувалось.

Керівник ОВА зауважив, що наразі ворог спрямовує свої зусилля саме на об’єкти критичної інфраструктури.

"У нас підсилена оборона області, створені додаткові засоби, але війна триває, і небезпека обстрілів залишається", - додав він.

Нагадаємо, у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни влучили по житловому будинку в Києві. Станом на 9:00 зафіксовано чотири прильоти.

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