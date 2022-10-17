Ще одна людина знаходиться під завалами, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Фото: Макс Требухов

Внаслідок атаки росіян в Києві загинула жінка. Її тіло дістали з-під завалів будинку, в який влучив дрон-камікадзе. По це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"З-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина знаходиться під завалами", - написав він у Telegram.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Троє постраждалих госпіталізовані.

Раніше Кличко також повідомив, що з-під завалів врятовані 18 людей.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Також внаслідок атаки сталася пожежа в нежитловій будівлі.

Киян закликали не виїжджати в середмістя без гострої потреби, оскільки в центрі міста перекритий рух транспорту.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ