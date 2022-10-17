В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
В очікуванні зими: як живеться переселенцям у модульних містечках Львова
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Путін очікує, що окупанти вгризатимуться в Херсон зубами, – Подоляк
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
Окупанти вивозять поранених з Берислава, - Хлань
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
На Херсонщині окупанти вивозять майно вантажівками
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
​ЗСУ високоточним снарядом Excalibur знищили ворожу техніку на Херсонщині
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Трасс бореться за посаду, її новий міністр фінансів заявив про помилки британської прем’єрки
Після удару росіян є серйозні наслідки, - Київська ОВА
Після удару росіян є серйозні наслідки, - Київська ОВА
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
У місто Пологи Запорізької області прибув підрозділ окупантів, частково одягнений у цивільний одяг
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві внаслідок атаки росіян загинула жінка - її тіло дістали з-під завалів

Ще одна людина знаходиться під завалами, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Фото: Макс Требухов

Внаслідок атаки росіян в Києві загинула жінка. Її тіло дістали з-під завалів будинку, в який влучив дрон-камікадзе. По це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"З-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина знаходиться під завалами", - написав він у Telegram.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Троє постраждалих госпіталізовані.

Раніше Кличко також повідомив, що з-під завалів врятовані 18 людей.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. Також внаслідок атаки сталася пожежа в нежитловій будівлі.

Киян закликали не виїжджати в середмістя без гострої потреби, оскільки в центрі міста перекритий рух транспорту.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також