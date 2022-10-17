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Україна працює над тим, щоб ускладнити Ірану постачання дронів Росії, - Арахамія

"Росія дає додаткові аргументи для пришвидшення постачання зброї Україні".

Україна працює над тим, щоб ускладнити Ірану постачання дронів Росії, - Арахамія
Фото: Пресслужба СН

Україна працює по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори для Ірану, який поставляє Російській Федерації дрони-камікадзе.

Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Завдяки дронам-камікадзе Росії вдалося: показати терористичну сутність своєї держави; нагадати всьому світу, з ким ми маємо справу; дати нам додаткові аргументи для пришвидшення постачання зброї. Усе це лише пришвидшує їхню поразку. Вони так і не зрозуміли, що терором війни не виграють. Ним тільки накликають на себе проблеми", - написав він у Telegram.

"А що стосується Ірану, то ми уже працюємо по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори", - додав Арахамія.

Нагадаємо, у вересні Україна позбавила посла Ірану акредитації через постачання безпілотників Росії. МЗС також закликало Іран  припинити постачання зброї РФ і не виправдовуватися заявами про "зовнішній вплив".

Українські фахівці оглянули компоненти збитих іранських дронів-камікадзе і з’ясували, що вони виготовлені в інших країнах. Секретар РНБО Олексій Данілов також заявив, що самостійно зробити такі безпілотники Іран не міг.

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