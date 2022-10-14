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"Запланували наступні кроки зі звільнення українських земель": Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача

На засіданні розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії агресора в найближчий час.

"Запланували наступні кроки зі звільнення українських земель": Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський розповів, що на засіданні розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії агресора в найближчий час.

Кчасники засідання запланували наступні кроки зі звільнення українських земель.

"Удосконалюємо схему безперебійного постачання боєприпасів нашому війську й продовжуємо готувати його до зимового періоду. Наостанок обговорили питання врегулювання діяльності добровольчих формувань тергромад. Кожного дня стаємо міцнішими, кожного дня наближаємося до перемоги!", - зазначив президент.

Нагадаємо, Ставку було створено 25 лютого – на другий день повномасштабного вторгнення Росії. Координатором ставки став секретар РНБО Олексій Данілов, до складу увійшли очільники оборонних відомств і військові командувачі.

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