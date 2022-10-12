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У ГУР відповіли на звинувачення Росії у підриві Кримського мосту

ФСБ у розвідці назвали фейковою структурою, а її діяльність - нісенітницею.

У ГУР відповіли на звинувачення Росії у підриві Кримського мосту
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони назвали нісенітницею усю діяльність ФСБ у відповідь на звинувачення цією структурою керівника ГУР Кирила Буданова у причетності до організації вибуху на Кримському мосту. Про це заявив представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов, пише "Суспільне".

“Нісенітниця вся діяльність ФСБ і Слідчого комітету. Це фейкові структури, які обслуговують путінський режим, тому коментувати їхні чергові заяви ми точно не будемо. Дивно що ще ніякої візитки не знайшли в районі Кримського мосту”, — сказав Юсов.

Нагадаємо, раніше ФСБ Росії відзвітувало про розслідування вибуху на Кримському мосту і заявило про затримання вісьмох підозрюваних. Організатором росіяни вважають Кирила Буданова. Йому, за російською версією, допомагали 12 людей — п'ятеро громадян РФ, троє громадян України та Вірменії

Нагадаємо, вибух на Кримському мосту з подальшою пожежею стався вранці 8 жовтня. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом, потім – що вибухнула вантажівка. 

Пізніше під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві мосту українські спецслужби. А російські пропагандистські ЗМІ отримали від Кремля вказівки, як висвітлювати вибух. Про деталі інциденту з мостом та його наслідки можна прочитати в матеріалі LB.ua: "Хто підірвав Кримський міст?".

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