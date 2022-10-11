Кислиця в ООН: Росія вбила члена моєї родини

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця розповів про близьких родичів, які постраждали від російської агресії й атак на українські міста, а також про члена родини, який загинув внаслідок обстрілів.

Про це він заявив на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає "Укрінформ".

Кислиця представив проєкт резолюції "Територіальна цілісність України: відстоювання принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй", в якій засуджуються російські псевдореферендуми на українській території.

"Моя країна зазнала нападу, мої близькі родичі перебували у житловому будинку, який зазнав атаки. Вони не змогли піти у бомбосховище, оскільки не було електрики. Росія вже вбила члена моєї сім’ї, і цій жорстокості немає кінця", – сказав Кислиця.

Він також зазначив, що світ перебуває на перехресному моменті – або ООН відновить до себе довіру, або зазнає краху.

"Не можна сподіватися на мир, поки божевільні диктатури існують поруч з вами. Диктатури, які використовують ракетний терор проти громадян та інфраструктури. Сьогодні (10 жовтня, – ред.) терористична Росія обстріляла Київ та інші українські міста щонайменш 84 ракетами і двома десятками БПЛА... Весь світ побачив знову істинне обличчя терористичної держави, яка вбиває наш народ. Програючи на полі бою, Росія використовує методи залякування… Навмисний напад на цивільних – це воєнний злочин", – наголосив Кислиця.

Нагадаємо, 10 жовтня почалася 11-та надзвичайна спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН. На ній розглядали резолюції про невизнання псевдореферендумів на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Делегація РФ зробила спробу шляхом маніпуляцій нав’язати таємне голосування за документ, сподіваючись на більшу кількість голосів, проте переважною більшістю голосів її пропозиції були відхилені.

Голосування за проєкт резолюції очікується в середу, 12 жовтня.

10 жовтня вранці Росія завдала ракетних ударів по Києву, Хмельницькому, Львову, Житомиру, Дніпру та іншим містам. Загалом по території України було випущено 84 ракети, 43 з них збиті. Сьогодні обстріли продовжилися. Повідомлялося, що ворог атакує з Каспію ракетами Х-101/Х-555. Також одразу в кількох областях сталися вибухи: в Київській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій областях працює ППО, у Вінницькій – є влучання у Ладижинську ТЕС. У Львові після вибухів частина міста залишилася без світла.