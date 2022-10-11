Україна повернула тіла 62 загиблих захисників, зокрема бійців з Оленівки

Вдалося повернути тіла ще 62 загиблих захисників України.
Про це повідомляє у Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Сьогодні Україна повернула тіла героїв. Переговори були надтяжкими, але... вдалося повернути наших воїнів, зокрема бійців із багатостраждальної Оленівки", – йдеться у повідомленні.
Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко наголосив, що вдалося повернути тіла тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну.
Нагадаємо, станом на 2 жовтня Україна провела 24 обміни полоненими, 808 людей повернулися з полону.