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Україна повернула тіла 62 загиблих захисників, зокрема бійців з Оленівки

Переговори були дуже важкими.

Україна повернула тіла 62 загиблих захисників, зокрема бійців з Оленівки
Фото: minre.gov.ua

Вдалося повернути тіла ще 62 загиблих захисників України.

Про це повідомляє у Telegram Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні Україна повернула тіла героїв. Переговори були надтяжкими, але... вдалося повернути наших воїнів, зокрема бійців із багатостраждальної Оленівки", – йдеться у повідомленні.

Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко наголосив, що вдалося повернути тіла тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну.

 

Нагадаємо, станом на 2 жовтня Україна провела 24 обміни полоненими, 808 людей повернулися з полону.

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