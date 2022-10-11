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Ранковий обстріл Запоріжжя: більша частина ракет упала на острів Хортиця

Ракети впали на територію бази відпочинку "Металург".

Ранковий обстріл Запоріжжя: більша частина ракет упала на острів Хортиця
Фото: ОП

Більша частина ракет, які окупанти випустили сьогодні по Запоріжжю, упала на острів Хортиця.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Зранку знову прильоти. Російські терористи нанесли 12 ракетних ударів по місту. Найбільше ракет прилетіло в острів Хортиця, там руйнувань зазнали будівлі, вибиті шибки та пошкоджено дах, дві ракети прилетіли біля бази відпочинку «Металург». Частина прильотів прийшлася на лісосмугу. Одна ракета влучила в скелю на острові", – йдеться у повідомленні.

Фото: ОП

У Запоріжжі пошкоджено автосалон. За попередньою інформацією, один цивільний загинув, в сусідніх будинках ударною хвилею вибило шибки. В одному з районів пошкоджено трубопровід.

Фото: ОП

Комунальні служби працюють над відновленням наслідків російської "панічної атаки".

Фото: ОП

 

Нагадаємо, сьогодні російська армія знову атакувала Запоріжжя ракетами. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. 

 

 

 

 

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