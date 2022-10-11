Більша частина ракет, які окупанти випустили сьогодні по Запоріжжю, упала на острів Хортиця.
Про це повідомили в Офісі президента.
"Зранку знову прильоти. Російські терористи нанесли 12 ракетних ударів по місту. Найбільше ракет прилетіло в острів Хортиця, там руйнувань зазнали будівлі, вибиті шибки та пошкоджено дах, дві ракети прилетіли біля бази відпочинку «Металург». Частина прильотів прийшлася на лісосмугу. Одна ракета влучила в скелю на острові", – йдеться у повідомленні.
У Запоріжжі пошкоджено автосалон. За попередньою інформацією, один цивільний загинув, в сусідніх будинках ударною хвилею вибило шибки. В одному з районів пошкоджено трубопровід.
Комунальні служби працюють над відновленням наслідків російської "панічної атаки".
Нагадаємо, сьогодні російська армія знову атакувала Запоріжжя ракетами. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.