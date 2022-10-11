Росія планувала масований обстріл України ще до вибуху на Кримському мосту, – Джон Кірбі

"Вони планували це досить давно".

Російська влада планувала здійснити масований обстріл ракетами України ще до пожежі на Кримському мосту.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує CNN.

"Ймовірно, це (масований ракетний обстріл України, – ред.) було тим, що вони планували досить давно. Це не означає, що пожежа на Кримському мосту могла прискорити деякі з їхніх планів", – сказав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО. Байден також підкреслив свою постійну взаємодію із союзниками та партнерами щодо продовження накладення санкцій на Росію.