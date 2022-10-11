Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія планувала масований обстріл України ще до вибуху на Кримському мосту, – Джон Кірбі

"Вони планували це досить давно".

Росія планувала масований обстріл України ще до вибуху на Кримському мосту, – Джон Кірбі
Фото: Пресслужба Пентагону

Російська влада планувала здійснити масований обстріл ракетами України ще до пожежі на Кримському мосту.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, інформує CNN.

"Ймовірно, це (масований ракетний обстріл України, – ред.) було тим, що вони планували досить давно. Це не означає, що пожежа на Кримському мосту могла прискорити деякі з їхніх планів", – сказав він.

 

Нагадаємо, президент США Джо Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО. Байден також підкреслив свою постійну взаємодію із союзниками та партнерами щодо продовження накладення санкцій на Росію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також