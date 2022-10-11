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Сьогодні росіяни випустили по території України 10 ракет, – Кім

Вчора окупанти випустили по населених пунктах України понад 80 ракет.

Сьогодні росіяни випустили по території України 10 ракет, – Кім
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Микола Лукашук

Російські загарбники 11 жовтня випустили 10 ракет по території України.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Пуск ще 10 ракет", – йдеться у повідомленні.

У наступному дописі голова Миколаївської ОВА повідомив про повторний запуск ракет. "Ще пуски. Схоже, новий командуючий руськой армії переграв в дитинстві в red alert. Краще б книжки читав", – написав Кім.

 

Нагадаємо, станом на 7 ранку 11 жовтня відомо про 19 загиблих і 105 поранених внаслідок вчорашнього російського масованого ракетного удару.

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