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У Кривому Розі, на Рівненщині і Київщині чути звуки вибухів (оновлено)

Ймовірно, працює ППО.

У Кривому Розі, на Рівненщині і Київщині чути звуки вибухів (оновлено)
Карта повітряних тривог станом на 9:57 11 жовтня
Фото: alerts.in.ua

На Рівненщині, Київщині і в Кривому Розі чутні вибухи.

Про це повідомляє "Главком".

Імовірно, працює наша протиповітряна оборона. Точної інформації щодо ситуації в цих регіонах наразі немає. По всій території України оголошена повітряна тривога.

Голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО і збиту ракету на Київщині.

"В одному з районів області силами ППО збито ракету. Повітряна тривога все ще триває, тому перебувайте в укриттях", – зазначив голова ВЦА.

Трохи пізніше він повідомив про збиття ще однієї ракети.

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про виліт 10 крилатих ракет із Каспію та 10 крилатих ракет із Саратова. Та закликав залишатися всіх в укриттях.

 

Раніше повідомлялося про вибухи в Одесі і Вінницькій області.

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