Під холодний шепіт звьозд. Кримський міст. Версії

8 жовтня здійснилася заповітна мрія мільйонів українців – було уражено Кримський міст . І всім цікаво, як таке стало можливим? Спробуємо розібратися.

Фото: З відкритих джерел

Зрозуміло, що цей міст є спорудою стратегічного значення, з чого випливає, що він повинен перебувати під надійною охороною. З огляду на те, що міст є бар’єрною ділянкою на головному логістичному маршруті російського угруповання військ на півдні України, його охорону варто суттєво посилити.

Цю задачу виконувало Управління відомчої охорони Мінтрансу РФ (УВО МТ РФ) руками підпорядкованої Відомчої охорони РЖД. За ці послуги РФ платила УВО МТ РФ близько 2 млрд рублів на рік. Охороняти таку споруду голими руками неефективно, тому міст вирішили дообладнати додатковими засобами забезпечення транспортної безпеки на 617,09 млн рублів, але поки не дообладнали.

Система охорони і оборони Кримського мосту та прилеглої території багатошарова, багатоярусна та розроблялася одночасно з будівництвом. Основа системи охорони – скоординована діяльність Росгвардії, прикордонних військ ФСБ РФ, берегової охорони прикордонних військ ФСБ РФ, кораблів та військових частин Чорноморського флоту РФ. Вишенькою на тістечку є система ППО: зональна, об’єктова та регіональна, що спроможна відбивати удари з повітря в ближній, середній і дальній зонах.

Військові також беруть в охороні активну участь:

– від атак з повітря міст прикривають чергові винищувачі зі складу 38-го винищувального авіаполку 27-ї змішаної авіаційної дивізії з аеродрому Бельбек, 318-го змішаного авіаполку ЧФ з аеродрому Кача та 3-й змішаний авіаполк 1-ї змішаної авіадивізії з аеродрому Кримськ;

– в єдиній системі ППО чергування несуть з кримського боку мосту – 18 зенітний ракетний полк 31-ї дивізії ППО ЗС РФ, з Краснодарського – 1537-й зенітний ракетний полк 51-ї дивізії ППО;

– крім цього, до чергування у системі ППО несуть кораблі ЧФ РФ;

– з-під води міст охороняє 102-й загін спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами і засобами ЧФ РФ.

Наче все виглядає солідно та нездоланно. Але ж сталося! Тисячі людей намагаються з’ясувати – як?!

Фото: EPA/UPG

Версія 1: «Ракетний удар». Навіть якщо припустити, що союзники тихесенько надали Україні засіб ураження відповідної дальності і потужності, то подолати описану вище систему ППО вкрай складно без створення ешелону її прориву. Чого не було. На відео, котре подивився весь світ, видно вибух, але не видно ні підльоту ракети, ні характерних для ракетного удару уламків, котрі мали б бути від асфальту на дорожньому покритті. Така довгоочікувана нами ракета MGM-140A ATACMS несе бойову частину вагою 160-227 кг (не весь модельний ряд MGM-140A літає на 300 км), чого малувато для руйнування залізобетонної конструкції мосту. Тому не ракета. Точно.

Версія 2: «Українська ДРГ». Знову ні. Принести на собі достатню для побачених нами руйнувань кількість вибухівки вкрай складно. Не тому, що важко нести, організаційно складно. Навряд чи у нас є необхідна для базування в російському тилу система базування розвідників та диверсантів («явки-паролі-чужі хати» і все таке інше шпигунське). Не тому, що з обох кінців мосту стоять стаціонарні інспекційно-доглядові радіотехнічні комплекси СТ-6035 (завжди ж можна знайти підхід до охоронця, в нього що, іпотеки немає чи як?!). А тому, що вантажівка з боєприпасами мала опинитися на мосту саме тієї миті, коли на верхньому, залізничному, ярусі мосту уповільнював хід потяг, що мав у своєму складі певну кількість цистерн з пальним. Для того, щоб так підгадати, потрібно мати шикарну аналітичну службу, з «Ліги чемпіонів» серед аналітичних підрозділів спецслужб» (ми там поки, на жаль, не виступаємо) і миттєво реалізувати її висновки. Все це здається надто складним. Сюди ж додамо водія вантажівки, котрий або український шахід, або просто водій, котрого знищили разом з вантажівкою. Тут щось взагалі не наш метод.

Фото: EPA/UPG

Версія 3: «Російська ДРГ». І ось тут багато чого цікавого. Якщо хтось в РФ щось десь охороняє, то за ним невідмінно придивляються люди в сірому. Тобто мають доступ до всього і завжди. І вантажівки у них є, і боєприпаси, і можливість їздити по мостах, і УВО МТ РФ поставити на місце одним помахом «ксіви» теж можуть.

Тепер слідкуємо за руками: воєнні ганебно провалили оборону в Слобожанському операційному районі, здали Лиман і настав час спитати «А кто ето сделал????». Тобто у боротьбі за першість у забігу на московський престол є реальний шанс перемогти команді «ФСБ РФ» за умови поставити підніжку збірній команді «МО+ЗС РФ». Якщо хто не в курсі, то «ФСБ РФ» – яструби, котрі за війну до переможного кінця. Ну або якогось іншого кінця. Принципово для них – саме до кінця. «МО+ЗС РФ» почуває себе в’яло (допінгу не дають може?), усвідомлює хиткість своїх позицій, хоче по-тихому звалити із Херсонщини, тобто – голуби. Але тренерський штаб команди бачить головний приз змагань – Кремль, де можна просидіти пару десятиліть, мати дзвоник, котрий не дзвонить, гарматку, котра не стріляє, і все таке інше модне-маладьожне. А тут – нагода – підставити ФСБ дуже жорстко, бо також є і власні ССО, і вантажівки, а боєприпасів – взагалі без ліку. І через міст їх возити можна легально і в будь-яких кількостях цілодобово.

Далі, на жаль, у мене є лише припущення: міст підірвали, але не сильно, їздити можна, хоча у менших обсягах (чим потім зручно пояснювати поразку під Херсоном, бо «не могли через міст доставити потрібну кількість ресурсів»), залізнична гілка не постраждала особливо зовсім, прибрати покалічені цистерни – і погнали. Тобто – такий собі недотеракт: наче й був, а наче й ні. Теракт Шредінгера. Ляпас при цьому всім охоронцям та їх кураторам такий, що просто нокаут!

Фото: EPA/UPG

Того ж дня ГУР МОУ нам повідомляє, що на вулиці Москви виведена дивізія оперативного призначення імені Ф.Е.Дзержинського, елітне з’єднання Росгвардії, котра забезпечувала порядок у Москві під час затримань ФСБ РФ неназваних військових керівників ЗС РФ. До речі, війська Московського гарнізону були також приведені у підвищену бойову готовність. Тобто можна зробити висновок, що спартакіада за московський престол іде повним ходом.

Навіщо ФСБ арештовувати військових? На підставу з мостом образилися, що цілком логічно.

Того ж вечора призначається командувач військами РФ на півдні України генерал-полковник Алєксандр Суровікін (за 7 місяців війни було встановлено, що стратегічною операцією ніхто не керує). Мені особисто цікаво, з кого буде сформований штаб під цього командувача, адже Суровікін – з льотчиків.

Версія 4: «Російська ДРГ-2». Є думка, що заряди для руйнування мосту були закладені ще на етапі будівництва. Далі існують два варіанти: а) яструби намагаються в черговий раз підняти ставки у грі, спонукаючи бункерного дідугана натиснути ядерну кнопку чи утнути щось ще таке ж людожерське (що він у підсумку і зробив), або б) голуби намагаються, підставляючи яструбів, донести в бункер меседж «Валимо з України, поки міст стоїть і ноги ходять!».

Не факт, що мої висновки вірні, але все це виглядає як війна між баштами Кремля.