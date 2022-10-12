ЗСУ закріпили успіх зі звільнення 5 населених пуктів на Херсонщині

На півдні підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані наступальних дій Збройних сил України.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Незважаючи на це, нашими підрозділами закріплено успіх із звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктур”, – йдеться у повідомленні.

Ворог посилено проводить повітряну розвідку, навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях.

“Продовжує обстріли наших позицій та тилових територій, не цурається й техногенного шантажу”, – додади в ОК.

Нагадаємо, 11 жовтня над Одещиною сили протиповітряної оборони знищили три російські ракети.