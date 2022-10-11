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Над Одещиною сили протиповітряної оборони знищили три російські ракети

Небезпека з повітря все ще зберігається.

Над Одещиною сили протиповітряної оборони знищили три російські ракети
Фото: Микола Лукашук

Станом на зараз підрозділи протиповітряної оборони Одещини знищили над областю три ворожих ракети.

Про це повідомляє у Telegram речник Одеської військової адміністрації Сергії Братчук.

"Шановні одесити та мешканці Одеської області, залишайтесь в укриттях! А представники сил протиповітряної оборони, ви – кращі!" – говорить начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

Однак небезпека з повітря все ще зберігається, триває бойова робота Сил оборони. "Просимо усіх мешканців Одеси та області знаходитись в укриттях до відбою сигналу «Повітряна тривога»", – зазначив він.

 

Нагадаємо, сьогодні вранці мешканці Одеси повідомили, що в місті чутні вибухи.

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