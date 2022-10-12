Вночі 12 жовтня російська армія вже який день поспіль атакувала Запоріжжя ракетами.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

“Знаходитесь в укриттях! Є небезпека повторних атак!”, – зазначив він.

Оновлення 02:07. Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, унаслідок обстрілів в житлових будинках вилетіли вікна та двері.

Фото: t.me/kurtievofficial

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є загроза повторної атаки.

Оновлено. Голова ОВА Олександр Старух уточнив, що Росія випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300.

"Дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них принесли руйнування в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали три особи. Жертв, на щастя нема. Ще дві ракети впали в полі біля іншого села. Військовий агресор продовжує нічний ракетний терор проти мирних жителів. Але ми тримаємо стрій. Все буде Україна!", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, з початку повномасштабного наступу місто Запоріжжя та Запорізький район зазнали 202 ракетні удари. Внаслідок ударів загинули 242 цивільні особи, серед яких – 10 дітей. Також 713 були поранені, з них – 39 дітей.

Загострення ситуації відбулося у серпні цього року. А вже у вересні було скоєно терористичний акт та нанесено три удари С-300 по гуманітарній колоні, коли загинули 30 осіб, три дитини.