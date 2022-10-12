Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
У Кривому Розі, на Рівненщині і Київщині чути звуки вибухів (оновлено)
У Кривому Розі, на Рівненщині і Київщині чути звуки вибухів (оновлено)
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
Графік аварійного відключення світла запроваджено у чотирьох областях
У Вінницькій області пролунав вибух, пошкоджено ТЕС
У Вінницькій області пролунав вибух, пошкоджено ТЕС
У Львові пролунали вибухи, частина міста без світла (оновлено)
У Львові пролунали вибухи, частина міста без світла (оновлено)
Під холодний шепіт звьозд. Кримський міст. Версії
Під холодний шепіт звьозд. Кримський міст. Версії
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана (оновлено)
​В Одесі прогриміли вибухи
​В Одесі прогриміли вибухи
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)

Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей, загиблих немає.

Росія вночі випустила по Запоріжжю і передмістях близько семи ракет С-300 (оновлено)
Фото: тг-канал керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха

Вночі 12 жовтня російська армія вже який день поспіль атакувала Запоріжжя ракетами.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується.

“Знаходитесь в укриттях! Є небезпека повторних атак!”, – зазначив він.

Оновлення 02:07. Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, унаслідок обстрілів в житлових будинках вилетіли вікна та двері.

Фото: t.me/kurtievofficial

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є загроза повторної атаки.

Оновлено. Голова ОВА Олександр Старух уточнив, що  Росія випустила по Запоріжжю і передмістях  близько семи ракет С-300.

"Дві ракети влучили в один з районів обласного центру та, на щастя, серйозних руйнувань не завдали. Ще п'ять ракет прилетіли у передмістя. Три з них принесли руйнування  в одному з наближених до Запоріжжя сіл: частково зруйновано житловий будинок, з-під завалів наші рятувальники дістали три особи. Жертв, на щастя нема. Ще дві ракети впали в полі біля іншого села. Військовий агресор продовжує нічний ракетний терор проти мирних жителів. Але ми тримаємо стрій. Все буде Україна!", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, з початку повномасштабного наступу місто Запоріжжя та Запорізький район зазнали 202 ракетні удари. Внаслідок ударів загинули 242 цивільні особи, серед яких – 10 дітей. Також 713 були поранені, з них – 39 дітей.

Загострення ситуації відбулося у серпні цього року. А вже у вересні було скоєно терористичний акт та нанесено три удари С-300 по гуманітарній колоні, коли загинули 30 осіб, три дитини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також