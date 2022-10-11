Головне за день. Вівторок, 11 жовтня

Росія другий день поспіль продовжує масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Сьогодні повідомлялося, що ворог атакує з Каспію ракетами Х-101/Х-555. Також одразу в кількох областях сталися вибухи: в Київській, Одеській, Рівненській, Хмельницькій областях працювало ППО, у Вінницькій є влучання у Ладижинську ТЕС. У Львові після вибухів частина міста залишилася без світла.

Учора через ракетні обстріли було знеструмлено 3900 населених пунктів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Наразі, за його словами, в більшості регіонів електропостачання вдалося відновити.

"Але Росія не зупиняється у своїх спробах зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. За даними ДСНС, цієї доби вже зафіксовано 33 обстріли. Ворог продовжує витрачати десятки ракет ціною в сотні мільйонів доларів на те, аби українці день-два побули без світла. Але ми єдині й ми вистоїмо. Вчора українці по всій країні, відгукнувшись на заклик, добровільно зменшили споживання електроенергії в середньому на 10%. Дякуємо всім, хто зробив свій внесок у нашу енергостабільність", – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, в Києві та області через обстріл Росією енергетичної інфраструктури запровадили графіки погодинного відключення електроенергії. Учора в більшості районів столиці не було світла. У КМДА запевнили, що електропостачання буде остаточно відновлено до кінця дня. Наразі залишилося підключити не більше 30 будинків.

Киян також закликали обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00.

Внаслідок влучання російських ракет по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини в деяких районах відсутнє світло, повідомив голова ВЦА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що атака тривала понад п’ять годин.

"Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла", – зазначив керівник ВЦА.

"В області запроваджується режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура", – зазначив Резніченко.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу росіяни випустили по Україні 30 ракет, завдали сім авіаударів та здійснили близько 25 обстрілів з РСЗВ. Зазнаючи невдач на фронті, окупанти намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру і обстрілюють житлові райони.

За поточну добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське. Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. В Запорізькій області Силами оборони дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до 10одиниць військової техніки та близько 60 окупантів.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника. Ракетні війська і артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 11-го жовтня – в нашій новині.

При виконанні робіт з відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного ворожого обстрілу загинуло двоє працівників районних електромереж - Дмитро Стариченко та Роман Мельник, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він додав, що ще двоє, Максим Юрченко та Дмитро Рабаджиєв, з пораненнями евакуйовані до госпіталю.

“На жаль, кількість загиблих у місті на вечір зросла до п’яти людей”, - зазначив Старух.

Відбувся черговий обмін полоненими, в результаті якого Україна повернула з російського полону 32 військових та тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

"Наші вдома. Сьогодні провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 наших воїнів та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Серед звільнених - офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти", - написав у фейсбуці керівник Офісу президента Андрій Єрмак і опублікував фото визволених з полону.

Україна також повернула тіла ще 62 загиблих захисників, зокрема бійців з Оленівки.

"Сьогодні Україна повернула тіла героїв. Переговори були надтяжкими, але... вдалося повернути наших воїнів, зокрема бійців із багатостраждальної Оленівки", – повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко наголосив, що вдалося повернути тіла тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну.

Нагадаємо, станом на 2 жовтня Україна провела 24 обміни полоненими, 808 людей повернулися з полону.

СБУ проводить обшуки у митрополита УПЦ Іонафана. Архиєрея звинувачують у розпалі міжконфесійної ворожнечі.

"Співробітники СБУ проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками)", – повідомили у службі.

За інформацією LB.ua, в поле зору СБУ владика потрапив через публікацію матеріалів із закликом до міжконфесійної ворожнечі. Крім того, йому інкримінують звинувачення за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та 111-1 (колабораційна діяльність).

Детальніше – в нашій новині.

У центрі Києва демонтували пам'ятник символу "русского мира" Олександру Пушкіну.

“Демонтаж присвятили лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову на псевдо "Бук" - відомому громадському активісту, викладачу корейської мови в КНУ ім. Т. Шевченка, який загинув у травні 2022 р. у бою з російськими окупантами”, - написав активіст Олег Слабоспицький.

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