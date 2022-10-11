У Львові пролунали вибухи, частина міста без світла (оновлено)

У Львові пролунали кілька вибухів. Інформацію підтвердив місцевий голова Андрій Садовий.
"У Львові чути вибухи. Є проблеми з електроенергією", – написав він у телеграмі.
За наявною інформацією, було чути три вибухи.
Керівник ВЦА Максим Козицький попередньо повідомив про удар по об’єкту енергетики у Львівській області.
Оновлення. Андрій Садовий повідомив про влучання по об’єкту критичної інфраструктури Львова.
"Частина міста знову без електропостачання", - зазначив мер.
Пізніше він додав, що без електроенергії залишилася 30% Львова. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста, заявив Садовий. Він закликав людей зробити невеликий запас води.
Нагадаємо, після вчорашніх вибухів у Львові місто на тривалий час залишилося без світла через влучання в об’єкти інфраструктури.