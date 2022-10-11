Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Львові пролунали вибухи, частина міста без світла (оновлено)

Є влучання по критичній інфраструктурі.

У Львові пролунали вибухи, частина міста без світла (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: t.me/insiderUKR

У Львові пролунали кілька вибухів. Інформацію підтвердив місцевий голова Андрій Садовий.

"У Львові чути вибухи. Є проблеми з електроенергією", – написав він у телеграмі.

За наявною інформацією, було чути три вибухи.

Керівник ВЦА Максим Козицький попередньо повідомив про удар по об’єкту енергетики у Львівській області.

Оновлення. Андрій Садовий повідомив про влучання по об’єкту критичної інфраструктури Львова.

"Частина міста знову без електропостачання", - зазначив мер.

Пізніше він додав, що без електроенергії залишилася 30% Львова. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста, заявив Садовий. Він закликав людей зробити невеликий запас води.

Нагадаємо, після вчорашніх вибухів у Львові місто на тривалий час залишилося без світла через влучання в об’єкти інфраструктури. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також