У Львові пролунали вибухи, частина міста без світла (оновлено)

Є влучання по критичній інфраструктурі.

У Львові пролунали кілька вибухів. Інформацію підтвердив місцевий голова Андрій Садовий.

"У Львові чути вибухи. Є проблеми з електроенергією", – написав він у телеграмі.

За наявною інформацією, було чути три вибухи.

Керівник ВЦА Максим Козицький попередньо повідомив про удар по об’єкту енергетики у Львівській області.

Оновлення. Андрій Садовий повідомив про влучання по об’єкту критичної інфраструктури Львова.

"Частина міста знову без електропостачання", - зазначив мер.

Пізніше він додав, що без електроенергії залишилася 30% Львова. Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста, заявив Садовий. Він закликав людей зробити невеликий запас води.

Нагадаємо, після вчорашніх вибухів у Львові місто на тривалий час залишилося без світла через влучання в об’єкти інфраструктури.