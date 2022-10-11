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Ворожі ракети вдалося збити над Запоріжжям і Кривим Рогом

Працюють сили ППО.

Ворожі ракети вдалося збити над Запоріжжям і Кривим Рогом
Ілюстративне фото
Фото: espreso.tv

У небі поблизу Запоріжжя сили Протиповітряної оборони ЗСУ збили ракету. Також російська ракета була збита над Кривим Рогом.

Про це повідомили у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух і начальник ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Силами ППО України біля Запоріжжя збито ворожу ракету. Завдячуючи пильності і професіоналізму наших воїнів врятовані людські життя", – написав Старух.

Олександр Вілкул поінформував, що російську ракету вдалося збити в небі над Кривим Рогом. "Криворіжці, зберігаємо спокій. Вибух – це наші хлопці збили ворожу ракету", – написав він.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300. Одна людина загинула. У Кривому Розі близько 10 години ранку було чути звуки вибухів. 

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