Ворожі ракети вдалося збити над Запоріжжям і Кривим Рогом

У небі поблизу Запоріжжя сили Протиповітряної оборони ЗСУ збили ракету. Також російська ракета була збита над Кривим Рогом.

Про це повідомили у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух і начальник ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Силами ППО України біля Запоріжжя збито ворожу ракету. Завдячуючи пильності і професіоналізму наших воїнів врятовані людські життя", – написав Старух.

Олександр Вілкул поінформував, що російську ракету вдалося збити в небі над Кривим Рогом. "Криворіжці, зберігаємо спокій. Вибух – це наші хлопці збили ворожу ракету", – написав він.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300. Одна людина загинула. У Кривому Розі близько 10 години ранку було чути звуки вибухів.