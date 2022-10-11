Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Внаслідок вибухів у Львові немає світла (оновлено)
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
Донати на помсту: Притула і Стерненко оголосили збір грошей на українські дрони-камікадзе
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
У Хмельницькій області є влучання ракет (уточнено)
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Масована атака Росії: що відбувалося в Києві та областях
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Росія задіяла масовий виліт стратегічної авіації
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Лукашенко і Путін домовилися про розгортання "спільного регіонального угруповання військ"
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Росія здійснила атаку на декілька районів Києва. Є загиблі і постраждалі (оновлено)
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Вибуховою хвилею пошкоджено центральний вокзал у Києві
Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
Вісім російських літаків Ту-95 летять на пусковий рубіж в Астрахані (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині та в столиці запровадили графіки погодинного відключення електроенергії

Тривалість відключень не буде перевищувати чотири години.

На Київщині та в столиці запровадили графіки погодинного відключення електроенергії

У Києві та Київській області через обстріл Росією енергетичної інфраструктури запровадили графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомляє у Telegram Київська обласна військова адміністрація.

"Для того аби збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК «Укренерго» з 10 жовтня запровадила графіки аварійного відключення електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що починаючи з 11 жовтня, компанія ДТЕК "Київські електромережі" на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати чотири години.

Нагадаємо, з 11 жовтня Україна призупиняє експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також