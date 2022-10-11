На Київщині та в столиці запровадили графіки погодинного відключення електроенергії

Тривалість відключень не буде перевищувати чотири години.

У Києві та Київській області через обстріл Росією енергетичної інфраструктури запровадили графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомляє у Telegram Київська обласна військова адміністрація.

"Для того аби збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК «Укренерго» з 10 жовтня запровадила графіки аварійного відключення електропостачання", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що починаючи з 11 жовтня, компанія ДТЕК "Київські електромережі" на щоденній основі заздалегідь буде оприлюднювати ці графіки на сайті з адресами і часом відключення.

Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати чотири години.

Нагадаємо, з 11 жовтня Україна призупиняє експорт електроенергії з метою стабілізації своєї енергосистеми.