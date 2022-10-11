Сьогодні зранку російські окупанти випустили по Запоріжжю 12 ракет С-300.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ракетний удар з 12 ракет С-300, які уразили громадські об’єкти. Дві ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула одна людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити", – йдеться у повідомленні.

Фото: Олександр Старух у Telegram

Фото: Олександр Старух у Telegram

Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу й амбулаторію.

Нагадаємо, сьогодні російська армія знову атакувала Запоріжжя ракетами. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури.