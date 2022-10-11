Пошкоджені приватні будинки, заправка, крамниця і лінії електропередач. Люди не постраждали.

Уночі 11 жовтня російські окупанти обстрілювали Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровскої ОВА Валентин Резніченко.

“Ворог гатив “градами”, “ураганами”, “Торнадо-С” та важкою артилерією. Попередньо, минулося без постраждалих”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Зазначається, що у Нікополі понівечено заправку та крамницю. У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються. На Синельниківщині росіяни ударили з “Торнадо-С” по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються.

У Криворізькому районі ворог накрив “ураганами” Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу.

Фото: Валентин Резніченко у Telegram

У Кривому Розі, який напередодні атакували російські ракети, все ще лишаються без світла понад 4 000 родин. Енергетики продовжують роботу.

Нагадаємо, унаслідок російських атак по Дніпропетровській області 10 жовтня щонайменше четверо людей загинули та 19 дістали поранення.