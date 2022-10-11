Путін пообіцяв жорстку відповідь, якщо Україна “продовжить вчиняти теракти”, – ISW

Президент Росії Володимир Путін наголосив, що буде проводити пропорційну ескалацію у відповідь на “будь-які майбутні дії України”.

Про це пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

Він зазначив, що у разі, коли Україна продовжить здійснювати “терористичні атаки проти території (РФ), то відповідь Росії буде жорсткою, а її масштаб відповідатиме рівню загрози для РФ”.

Аналітики зазначають, шо ця декларація пропорційності свідчить про те, що Путін має намір “підійматися сходами ескалації обережно”, а не переходити до більш драматичних заходів, таких як використання ядерної зброї.

Путін також може хотіти продемонструвати російському провійськовому табору, що вони не повинні очікувати щоденного бомбардування України, подібного до того, яке відбулося 10 жовтня.

“Російські мілблогери, зі свого боку, переважною більшістю вітали удари, посиливши заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про те, що незабаром будуть нові напади на Україну. Українська та західна розвідка раніше повідомляли, що Росія витратила значну частину своїх високоточних ракет, і Путін, ймовірно, краще за Медведєва чи блогерів знає, що він не може проводити атаки такої інтенсивності протягом дуже довгого часу”, – йдеться у звіті.

Як повідомляють російські ЗМІ, під час зустрічі з главою СК РФ Олександром Бастрикіним Путін звинуватив у підриві Кримського мосту українські спецслужби.

Унаслідок ворожої масованої ракетної атаки вранці 10 жовтня сталося влучання в об’єкти критичної інфраструктури у восьми областях і столиці. Згідно з останніми офіційними даними, кількість жертв ракетних обстрілів в Україні становила 14 осіб, травмовано 97 осіб.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, росіяни застосували крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування, балістичні ракети, зенітні керовані ракети, розвідувальні та ударні БПЛА типу “Shahed-136”.